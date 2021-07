La vittoria dei ribelli del Tigrai in Etiopia è piena di incognite (Di venerdì 2 luglio 2021) I ribelli tigrini hanno riconquistato Mekelle, strappandola alle forze governative. Ora devono decidere rapidamente come far arrivare gli aiuti umanitari, prima che l’intera regione sprofondi in una nuova inutile guerra. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Itigrini hanno riconquistato Mekelle, strappandola alle forze governative. Ora devono decidere rapidamente come far arrivare gli aiuti umanitari, prima che l’intera regione sprofondi in una nuova inutile guerra. Leggi

Advertising

RaiNews : Nessuna cerimonia, dopo quasi 20 anni la Cnn descrive il ritiro dei soldati americani da #Bagram come 'una vittoria… - CriMiles : I militari CRI del CdM Sicilia si sono addestrati a Vittoria (RG), simulando il dispiegamento rapido di un Role 1 e… - ginniko_72 : @cgilnazionale ieri cantava vittoria dopo l’accordo col governo e parti sociali questa è la loro vittoria ???? Lavo… - naomizavaglia : Finalmente non dovrò più vedere i cazzi dei miei mutual gay una vittoria finalmente - marketingpmi : RT @Retake_Roma: Che soddisfazione la vittoria del bando Vitamina G. Siamo fieri dei ragazzi che creeranno rete per sostenere il progetto d… -