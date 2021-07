Il prossimo spin-off di Fast and Furious sarà dedicato a Cipher (il personaggio di Charlize Theron)

(Di venerdì 2 luglio 2021) Fresca dell’ultimo importante traguardo, ovvero guadagnare il quinto posto nella classifica dei franchise cinematografici più visti nella storia, per la saga diandsi profilano all’orizzonte ulteriori novità. Dopo il nono capitolo, che uscirà nelle sale italiane il 18 agosto, sono in programma altri due episodi ufficiali, il seguito dello-off Hobbs & Shaw e un altro-off al femminile. A ciò si è aggiunto nelle ultime ore, un ulteriore film parallelo, l’ambiguointerpretato da...

Advertising

IGNitalia : Vi sveliamo la data d'uscita ufficiale di #NierReincarnation, lo spin-off mobile di Nier in arrivo il prossimo mese… -

Ultime Notizie dalla rete : prossimo spin

Wired.it

... mentre Judgment , l'apprezzato- off di Yakuza , lascerà il servizio un mese prima, più ... gli abbonati a PlayStation Now potranno dunque godere di alcuni dei titoli più amati per il......far partire una serie manga- off ambientata nel mondo di Tanjiro e dei suoi amici. La serie si intitolerebbe Kimetsu Gakuen e dovrebbe fare il suo esordio su Saikyo Jump a partire dal...Dopo i recenti record al botteghino, la saga di Fast and Furious prosegue il suo cammino con un ulteriore ampliamento che si concentrerà sulla cyberterrorista presente dall’ottavo capitolo ...Un co-protagonista della saga con Johnny Depp ha discusso della possibilità di rivedere l'attore nel reboot scritto da Craig Mazin ...