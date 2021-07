Hamilton | Oggi bene | ma Red Bull ha ancora due decimi di vantaggio

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il miglior tempo del venerdì pomeriggio non ha convinto Lewis, cheha detto di non fidarsi della Red. Un po' perché nonostante dei buoni riferimenti cronometrici il feeling con ...

Sono abbastanza contento dell'assetto che avevamo, spesso quando si cerca di strafare si peggiorano le cose. Probabilmente ci resta solo da adattare qualcosa, ma non troppo".ed il ...? Lewisdopo il miglior tempo del pomeriggio getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo: "Loro hanno qualcosa in tasca di sicuro, ma noiabbiamo fatto dei progressi - le parole di Lewis - . ...La F1 ritorna al Red Bull Ring per il GP di Austria con la novità delle gomme Pirelli test (rinforzate nella spalla) in vista di Silverstone, provate un po' da tutti i team. Ma ...Il grande capo di Honda F1, Toyuharu Tanabe, risponde alle accuse Mercedes: il motore montato sulla Red Bull leader del mondiale non è più potente di quella di inizio stagione, ...