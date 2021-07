Europei | Mancini | ' ragazzi straordinari | la strada è ancora lunga' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "Abbiamo meritato di vincere. Isono statinel gioco. E' chiaro che abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti perché eravamo stanchi. Sono stati bravi, potevamo fare qualche gol in più". Così il ct azzurro Robertodopo la vittoria per 2-1 sul Belgio che qualifica l'Italia alla semifinale dell'Europeo. Risultato minimo raggiunto? "Non avevano un risultato minimo all'inizio -prosegueai microfoni di Rai Sport-. Siamo partiti per cercare di fare il massimo di quello che potevamo fare. La...