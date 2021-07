Europei, il console: 'A Monaco grande entusiasmo per l'Italia' (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco DI BAVIERA (Germania) - Enrico De Agostini, console generale a Monaco di Baviera, dove questa sera gli azzurri contenderanno al Belgio un posto nella semifinale di Euro 2020, sottolinea la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021)DI BAVIERA (Germania) - Enrico De Agostini,generale adi Baviera, dove questa sera gli azzurri contenderanno al Belgio un posto nella semifinale di Euro 2020, sottolinea la ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei, il console: 'Grande entusiasmo a Monaco per Nazionale' 'Simbolo generosità e orgoglio, la cifra di italiani all'estero' - solopallone : Europei, il console: 'Grande entusiasmo a Monaco per Nazionale' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei, il console: 'Grande entusiasmo a Monaco per Nazionale': (ANSA) - ROMA, 02 LUG - Nella com… - Alessan72686875 : @Gamer1577X @Agitpower @BSmith_Esports @Dcampbell20_ @SZJay7 @TheBeastBianchi @Msdossary7 @xPHARMx @AldoUresti1… -