Euro2020, Spagna prima semifinalista (ma con sofferenza): fatali per la Svizzera i rigori (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima semifinalista di Euro2020 è la Spagna. Le Furie Rosse piegano ai rigori una grande Svizzera e accedono alla Final Four di Wembley. Pari per 1-1 dopo 120 minuti, ai rigori decisiva la trasformazione di Oyarzabal per la Roja. Per gli elvetici pesantissimi gli errori dal dischetto di Schar, Akanji e Vargas. Petkovic sceglie Zakaria per sostituire Xhaka, mentre Luis Enrique in avanti si affida al tridente formato da Ferran Torres, Morata, Sarabia. Il match inizia a ritmi alti, al 2? subito la prima conclusione di Shaqiri che non mette in difficoltà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Ladiè la. Le Furie Rosse piegano aiuna grandee accedono alla Final Four di Wembley. Pari per 1-1 dopo 120 minuti, aidecisiva la trasformazione di Oyarzabal per la Roja. Per gli elvetici pesantissimi gli errori dal dischetto di Schar, Akanji e Vargas. Petkovic sceglie Zakaria per sostituire Xhaka, mentre Luis Enrique in avanti si affida al tridente formato da Ferran Torres, Morata, Sarabia. Il match inizia a ritmi alti, al 2? subito laconclusione di Shaqiri che non mette in difficoltà ...

