Dieta Mediterranea: la dieta che allunga la vita. I menù settimanali (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel 2010 l’UNESCO ha riconosciuto la dieta Mediterranea, il modello alimentare caratteristico dei Paesi che affacciano sul Mediterraneo, come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità in quanto esempio di ricchezza culturale legata al territorio, alla convivialità, alla società. Non una semplice una linea guida sul come mangiare, ma un vero e proprio stile di vita. “Infatti – spiega la dott.ssa Valentina Schirò, biologa nutrizionista specialista in Scienze della alimentazione – si dovrebbe più propriamente definirlo “Stile mediterraneo” perché racchiude in sé i saperi, le tradizioni, le abitudini, i comportamenti ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel 2010 l’UNESCO ha riconosciuto la, il modello alimentare caratteristico dei Paesi che affacciano sul Mediterraneo, come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità in quanto esempio di ricchezza culturale legata al territorio, alla convivialità, alla società. Non una semplice una linea guida sul come mangiare, ma un vero e proprio stile di. “Infatti – spiega la dott.ssa Valentina Schirò, biologa nutrizionista specialista in Scienze della alimentazione – si dovrebbe più propriamente definirlo “Stile mediterraneo” perché racchiude in sé i saperi, le tradizioni, le abitudini, i comportamenti ...

Advertising

EKatymylove : Mangiate sano con la nostra dieta mediterranea Italian Food very good ???? - lillydessi : La Dieta mediterranea è il regime per gli atleti e non solo - In Terris - infoitsalute : La Dieta mediterranea è il regime per gli atleti e non solo - Agapuglia : Quanto ne sai sulla Dieta Mediterranea? Scoprilo con Freesel - barillagroup : ?? ?? Sono il 'carburante' ideale per chi fa sport, sono digeribili e facilitano il recupero dopo lo sforzo fisico: g… -