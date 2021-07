Denudati, picchiati e insultati: a Melfi un’altra “macelleria” (Di venerdì 2 luglio 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News.

zazoomblog : Denudati picchiati e insultati: al carcere di Melfi come a Santa Maria Capua Vetere - #Denudati #picchiati… - zazoomblog : Denudati picchiati e insultati: al carcere di Melfi come a Santa Maria Capua Vetere - #Denudati #picchiati… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: Nella foto, un gruppo di profughi picchiati e denudati dalle autorità della #Grecia e respinti in #Turchia senza acqua… - scaggese53 : RT @MarianoGiustino: Nella foto, un gruppo di profughi picchiati e denudati dalle autorità della #Grecia e respinti in #Turchia senza acqua… - rita68455390 : RT @MarianoGiustino: Nella foto, un gruppo di profughi picchiati e denudati dalle autorità della #Grecia e respinti in #Turchia senza acqua… -