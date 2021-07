De Laurentiis non ci sta: "Farlo sarebbe davvero stupido", scatta la polemica! (Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla Reuters nella giornata di mercoledì. Ecco quanto evidenziato: "Iniziare un nuovo anno con le limitazioni del COVID è davvero stupido. I politici non capiscono quanto siano stupidi a non considerarlo, posticipare l’inizio dei campionati in tutta Europa. Si può iniziare a fine settembre, metà ottobre o novembre, a patto che la vaccinazione sia già fatta per tutti coloro che vogliono andare allo stadio. La Superlega? L’errore di Perez è stato quello di dire ‘siamo 12’. No, ascolta, non sei un re. Siamo tutti uguali in una democrazia. Tutti ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla Reuters nella giornata di mercoledì. Ecco quanto evidenziato: "Iniziare un nuovo anno con le limitazioni del COVID è. I politici non capiscono quanto siano stupidi a non considerarlo, posticipare l’inizio dei campionati in tutta Europa. Si può iniziare a fine settembre, metà ottobre o novembre, a patto che la vaccinazione sia già fatta per tutti coloro che vogliono andare allo stadio. La Superlega? L’errore di Perez è stato quello di dire ‘siamo 12’. No, ascolta, non sei un re. Siamo tutti uguali in una democrazia. Tutti ...

