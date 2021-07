Cosa serve per il Green pass europeo: domande e risposte (Di venerdì 2 luglio 2021) Tamponi, guarigioni e doppia dose. Ieri il debutto, Von der Leyen esulta: oltre 200 milioni di certificati rilasciati. Caos sulla vaccinazione eterologa di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Green pass, il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Tamponi, guarigioni e doppia dose. Ieri il debutto, Von der Leyen esulta: oltre 200 milioni di certificati rilasciati. Caos sulla vaccinazione eterologa di GIOVANNI PANETTIERE Articolo, il ...

Advertising

matteorenzi : Firenze è una città diventata grande dopo la pandemia della peste del 1348: una cosa analoga può capitare al nostro… - ubikurbs : RT @negromanten1: Stanno muti, continuano a imporre la campagna vaccinale. Manco dicono che sono fake news, non possono dirlo. I vaccini so… - DaniXymniDa : @montybrogan_ @gianluca_masi @DjRaf @malikayane È un fatto? Dati, ricerche, studi, link? Spero non sia un altro di… - EremitaMancato : RT @negromanten1: Stanno muti, continuano a imporre la campagna vaccinale. Manco dicono che sono fake news, non possono dirlo. I vaccini so… - Tofunitez : @VMINARl in cosa ti serve aiuto? -