Coronavirus, 28 decessi in un giorno (ieri 21). In calo gli ingressi in terapia intensiva: +3 (ieri +7) (Di venerdì 2 luglio 2021) Il bollettino del 2 luglio Sono 794 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro gli 882 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero dei contagiati sale a 4.261.582. Le vittime nelle ultime 24 ore, invece, sono 28 contro le 21 di ieri e le 24 del giorno prima. I decessi, dall’inizio della pandemia, sono 127.615. Gli attualmente positivi oggi sono 47.779 (ieri 49.358). I dati di oggi 2 luglio 2021 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Il bollettino del 2 luglio Sono 794 i nuovi casi diin tutta Italia contro gli 882 di, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero dei contagiati sale a 4.261.582. Le vittime nelle ultime 24 ore, invece, sono 28 contro le 21 die le 24 delprima. I, dall’inizio della pandemia, sono 127.615. Gli attualmente positivi oggi sono 47.779 (49.358). I dati di oggi 2 luglio 2021 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani ...

Advertising

RaiNews : 'Non succedeva dal 6 ottobre' ha annunciato la vicepresidente della Regione. 'Allora l'autunno e le varianti ci fec… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - SanteramoLiveIt : Coronavirus: in Puglia 43 casi su 6.000 tamponi. Terzo giorno senza decessi - DarJedburgh : Da 3 giorni in Puglia sono sospesi i decessi. - eurallergico : @matildesjt @susannalegrenzi puoi postarmi un link? Io ti posto ciò che conosco, ciò che vuoi farmi sapere tu lo de… -