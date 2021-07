“C’è una grossa novità”. Alessia Marcuzzi, la voce dopo l’addio a Mediaset è clamorosa (Di venerdì 2 luglio 2021) dopo 25 anni Alessia Marcuzzi e Mediaset si sono salutati. A dare l’annuncio era stata la conduttrice. Ma in queste ore stanno emergendo ulteriori informazioni sull’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi e sono spuntati fuori dei retroscena molto importanti. Da parte sua ci sarebbe infatti anche stato un rifiuto totale alla conduzione di una storica trasmissione, a causa di problematiche con un collega. Infatti, avrebbe dovuto lavorare in coppia con questo conduttore, con il quale pare non ci siano rapporti buoni. E dunque ha preferito rifiutare con garbo e avviarsi verso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)25 annisi sono salutati. A dare l’annuncio era stata la conduttrice. Ma in queste ore stanno emergendo ulteriori informazioni sulclamoroso die sono spuntati fuori dei retroscena molto importanti. Da parte sua ci sarebbe infatti anche stato un rifiuto totale alla conduzione di una storica trasmissione, a causa di problematiche con un collega. Infatti, avrebbe dovuto lavorare in coppia con questo conduttore, con il quale pare non ci siano rapporti buoni. E dunque ha preferito rifiutare con garbo e avviarsi verso ...

Advertising

petergomezblog : Evasione, a marzo Draghi aveva giustificato il condono delle cartelle fino a 5k con la promessa di riformare la ris… - VittorioSgarbi : “Io la colpivo ma lei resisteva”. C’è da rabbrividire leggendo la confessione dell’assassino di Chiara Gualzetti.… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare d… - MrCacco02 : @Cicciob75074433 @JadeIsMyKween1 ma esattamente a chi è che manco di rispetto con la mia omosessualità esattamente?… - mikgua66 : RT @SaraGama_ITA: Sta per iniziare una nuova stagione e c'è ancora qualche giorno per ricaricare le pile. Prima di lanciarsi in questo nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Santa Maria Capua Vetere, le telefonate choc dal carcere: “Ci hanno ammazzato di botte” La Stampa