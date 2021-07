Calcio | rivoluzione nella Serie A 2021-2022 | match del girone di ritorno asimmetrici all’andata

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 luglio 2021) Una vera e propriain vista del prossimo campionato didiA. Il Consiglio di Lega, svoltosi stamane, ha stabilito all’unanimità che il calendario della prossima stagione avrà undiasimmetricosequenza delle giornate rispetto aldi andata. Il nuovo format, già in vigore nei campionati stranieri, sarà però innovativo nel suo genere dal momento che le partite delsaranno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine che come composizione all’interno dello stesso turno. Il motivo di questo ...