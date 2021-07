(Di venerdì 2 luglio 2021) I fan dida giorni continuano a chiedere dire a tutte le celebrità che hanno collaborato con la principessa del pop. Iggy Azalea in un primo momento ha detto di non poter dire troppo perché altrimenti Jamiel’avrebbe potuta denunciare. Adesso però la rapper pare aver cambiato idea, perché su Twitter ha pubblicato una testimonianza davvero importante. Iggy ha detto di avercon i suoidei comportamenti molto simili a quelli descritti dain tribunale. Pare che nel backstage di Las Vegas ...

Advertising

ilpost : Questa sentenza però fa riferimento a una precedente e diversa richiesta che gli avvocati di Britney Spears avevano… - ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - StraNotizie : Britney Spears, parla una famosa collega: “Non mente! Ho visto con i miei occhi cosa fa suo padre”… - webnotitarde : #espectaculos ¡Continua con su tutela! Britney Spears pierde batalla para destituir al padre #jul1 - luisguevara02 : RT @webnotitarde: #espectaculos ¡Continua con su tutela! Britney Spears pierde batalla para destituir al padre #jul1 -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Una giudice della Los Angeles Superior Court ha respinto la richiesta di rimuovere il padre didalla gestione della conservatorship della figlia. La richiesta era stata avanzata molti mesi fa e quindi non dopo la toccante testimonianza in cui la cantante ha raccontato di essere ...La settimana scorsaha chiesto, con una presa di posizione che ha avuto forte eco mediatica, che il padre Jamie smettesse di occuparsi del suo patrimonio e di tenere sotto uno strettissimo controllo tanto ...Gossip TV. Doccia fredda per Britney Spears: il suo ricorso contro il padre, per riprendere il controllo del suo patrimonio, è stato respinto da un tribunale di Los Angeles. Un tribunale di Los Angele ...La società Bessemer Trust sarà "co-conservator" approfondimento Britney Spears, dalla conservatorship del padre al Free Britney. (Sky Tg24 ) Britney Spears, i giudici respingono di nuovo la richiesta ...