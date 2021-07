Armin Moroder: addio al giornalista Rai e volto della Val Gardena (Di venerdì 2 luglio 2021) News Il celebre giornalista Rai era diventato un volto e punto di riferimento della Val Gardena Pubblicato su 2 Luglio 2021 Nelle ultime ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte prematura, aveva 55 anni, del giornalista Armin Moroder, della redazione Rai di Bolzano. A lui era stata affidata la redazione del telegiornale in lingua ladina, italiana e tedesca. L’azienda di Viale Mazzini ha annunciato la dipartita del giornalista con un comunicato stampa pubblicato sul portale ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) News Il celebreRai era diventato une punto di riferimentoValPubblicato su 2 Luglio 2021 Nelle ultime ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notiziamorte prematura, aveva 55 anni, delredazione Rai di Bolzano. A lui era stata affidata la redazione del telegiornale in lingua ladina, italiana e tedesca. L’azienda di Viale Mazzini ha annunciato la dipartita delcon un comunicato stampa pubblicato sul portale ...

