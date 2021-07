Violenze in carcere | parla un ex agente | “Non ho picchiato nessuno”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ancora nessuna ammissione di colpevolezza, ma intanto cominciano are con l’autorità giudiziaria, soprattutto per respingere le accuse, gli agenti della polizia penitenziaria arrestati lunedì scorso per leavvenute il 6 aprile 2020 durante la perquisizione straordinaria effettuata neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Angelo Bruno, l’55enne finito inperché ritenuto co-organizzatore ed esecutore materiale delle, chiamato in causa molte volte nell’ordinanza di arresto dai detenuti vittime dei pestaggi, ...