Tutte le difficoltà nella trattativa per Emerson Palmieri (Di giovedì 1 luglio 2021) Emerson Palmieri è uno dei nomi concreti per la fascia sinistra del Napoli. Ma non sarà una trattativa facile col Chelsea, per una serie di motivi che Gianluca Di Marzio spiega su grandhotelcalciomercato.com. Prima però la società di De Laurentiis dovrà completare alcune operazioni in uscita, fra Tutte Mario Rui che occupa anche lo stesso ruolo in campo e cercare di strappare al Chelsea la formula più vantaggiosa per l’acquisto: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alle presenze del giocatore, ma non sarà per niente facile. Per cercare di favorire l’operazione, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021)è uno dei nomi concreti per la fascia sinistra del Napoli. Ma non sarà unafacile col Chelsea, per una serie di motivi che Gianluca Di Marzio spiega su grandhotelcalciomercato.com. Prima però la società di De Laurentiis dovrà completare alcune operazioni in uscita, fraMario Rui che occupa anche lo stesso ruolo in campo e cercare di strappare al Chelsea la formula più vantaggiosa per l’acquisto: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alle presenze del giocatore, ma non sarà per niente facile. Per cercare di favorire l’operazione, ...

