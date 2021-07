Torna la passione per il Padel: Totti protagonista in Sardegna (Di giovedì 1 luglio 2021) Il prossimo weekend arriva il Lexus Padel Vip Cup Da mesi è ormai esplosa la Padel mania. A Milano e non solo sorgono campi e intanto ripartono anche gli eventi estivi. Francesco Totti, grane appassionato di questi sport fratello del tennis, sarà protagonista in Sardegna. L’ex capitano giallorosso parteciperà al Lexus Padel Vip Cup. Il torneo avrà luogo il 9 e 10 luglio al Grand Hotel Poltu. Location ideale per celebrareil recenteinserimento ufficiale del Padel nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023, disciplinain continua crescita,che in Italia registra oltre 60.000 ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Il prossimo weekend arriva il LexusVip Cup Da mesi è ormai esplosa lamania. A Milano e non solo sorgono campi e intanto ripartono anche gli eventi estivi. Francesco, grane appassionato di questi sport fratello del tennis, saràin. L’ex capitano giallorosso parteciperà al LexusVip Cup. Il torneo avrà luogo il 9 e 10 luglio al Grand Hotel Poltu. Location ideale per celebrareil recenteinserimento ufficiale delnei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023, disciplinain continua crescita,che in Italia registra oltre 60.000 ...

Advertising

361_magazine : #Totti in Sardegna per il #padel - Kpop_stan_19 : RT @HOLLANDWBTS: thanos che fa il lavoraccio per poi sedersi e guardare il sole sorgere walked so bang pd costruttore di un impero stabile… - venuspjjm : RT @HOLLANDWBTS: thanos che fa il lavoraccio per poi sedersi e guardare il sole sorgere walked so bang pd costruttore di un impero stabile… - losermind_x : RT @HOLLANDWBTS: thanos che fa il lavoraccio per poi sedersi e guardare il sole sorgere walked so bang pd costruttore di un impero stabile… - RileyDiMiceli : RT @HOLLANDWBTS: thanos che fa il lavoraccio per poi sedersi e guardare il sole sorgere walked so bang pd costruttore di un impero stabile… -