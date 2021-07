Tom Hiddleston, la sua prima esperienza da attore: "ho passato un giorno intero a mangiare e bere" (Di giovedì 1 luglio 2021) Come immaginate la prima esperienza da attore di Tom Hiddleston? Più faticosa di quanto sembri: ha vestito i panni di un giovane lord, ha mangiato insalata di pesce e bevuto vino per una giornata intera. Ma gli ha insegnato un'importante lezione. Aveva 19 anni Tom Hiddleston quando ha avuto la sua prima esperienza da attore fuori da teatro: ha recitato per un piccolo ruolo in un film inglese, sul set del quale ha mangiato e bevuto per tutto il giorno. Si tratta di Nicholas Nickleby, il primo film in cui Tom Hiddleston ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Come immaginate ladadi Tom? Più faticosa di quanto sembri: ha vestito i panni di un giovane lord, ha mangiato insalata di pesce e bevuto vino per una giornata intera. Ma gli ha insegnato un'importante lezione. Aveva 19 anni Tomquando ha avuto la suadafuori da teatro: ha recitato per un piccolo ruolo in un film inglese, sul set del quale ha mangiato e bevuto per tutto il. Si tratta di Nicholas Nickleby, il primo film in cui Tomha ...

