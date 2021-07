“Tifosi inglesi? Mi preoccupa di più Lukaku”: il sottosegretario Costa sdrammatizza (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – “Sono più preoccupato per Lukaku che per l’arrivo dei Tifosi inglesi“: così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa sdrammatizza sui rischi per la partita degli Europei in programma sabato a Roma. “C’è una regola ben precisa che va rispettata: per ogni inglese che arriva c’è una quarantena di cinque giorni. E questo non permetterà ai Tifosi partiti negli ultimi giorni di andare a vedere la partita” Inghilterra-Ucraina all’Olimpico. “Penso quindi che resteranno a casa“, dice il sottosegretario. Costa: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – “Sono piùto perche per l’arrivo dei“: così ilalla Salute Andreasui rischi per la partita degli Europei in programma sabato a Roma. “C’è una regola ben precisa che va rispettata: per ogni inglese che arriva c’è una quarantena di cinque giorni. E questo non permetterà aipartiti negli ultimi giorni di andare a vedere la partita” Inghilterra-Ucraina all’Olimpico. “Penso quindi che resteranno a casa“, dice il: ...

