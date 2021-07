Sonego-Galan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Lorenzo Sonego oggi sfida Daniel Galan al secondo turno di Wimbledon 2021. Dopo la vittoria contro Pedro Sousa, il giocatore piemontese mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada il sudamericano Galan, che all’esordio ha superato Coria. Ampiamente favorito Sonego, reduce dalla finale persa ad Eastbourne e più a suo agio del suo avversario su questa superficie. Lorenzo si è aggiudicato l’unico precedente qualche mese fa a Miami. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena giovedì 1 luglio, come secondo match dalle ore 12.00 italiane (dopo Garin-Polmans). La ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Lorenzosfida Danielal secondo turno di. Dopo la vittoria contro Pedro Sousa, il giocatore piemontese mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada il sudamericano, che all’esordio ha superato Coria. Ampiamente favorito, reduce dalla finale persa ad Eastbourne e più a suo agio del suo avversario su questa superficie. Lorenzo si è aggiudicato l’unico precedente qualche mese fa a Miami. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena giovedì 1 luglio, come secondo match dalle ore 12.00 italiane (dopo Garin-Polmans). La ...

