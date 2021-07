Quindicenne gay aggredito a Crotone | Agedo Reggio Calabria richiama l’attenzione | “la lotta alle discriminazione deve essere una battaglia di tutti”

Ultime Notizie dalla rete : Quindicenne gay

La Repubblica

Questa è la vera sofferenza per un genitore, non il fatto che sia. L'ipocrisia fa più male dei pugni che ha preso in faccia. Oltre ai suoi insegnanti non lo difende nessuno". L'aggressore è stato ...Questa è la vera sofferenza per un genitore, non il fatto che sia. L'ipocrisia fa più male dei pugni che ha preso in faccia. Oltre ai suoi insegnanti non lo difende nessuno'. L'aggressore è stato ...Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito e picchiato sul lungomare di Crotone a calci e pugni, per via - secondo quanto raccontato dal papà - del suo orientamento sessuale. Una ..."Mio figlio ha ricevuto messaggi vocali dal ragazzo che lo ha pestato il quale ha anche detto che gli avrebbe tagliato la testa con un’ascia” ...