Quanto manchi Mario 'nostro'!

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il 30 giugno del 1916 nascevaCarotenuto, e senza di lui la commedia all’italiana non sarebbe stata la stessa. Poi è vero cheera un tale attore, un tale personaggio, da riuscire a essere credibile e intenso anche nei ruoli drammatici, minaccioso in quelli di cattivo: il viso che si trasformava in una maschera sinistra, lo sguardo fisso, la voce simile all’eruzione di un vulcano infernale. Non era stato il cinema, dopo più di centosessanta film, ad abbandonarlo, pure se certo la commedia era cambiata, le parti brillanti che gli proponevano non erano più accanto a Sordi e Totò ma in storielle pecorecce costruite solo per far vedere qualche nudo ...