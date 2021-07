Advertising

FirenzePost : Presunti concorsi truccati: arrestati, con l’accusa di corruzione, dirigente Asl Latina e segretario Pd del Lazio - nicdemuro : +++IL PD PROSEGUE NEL RISPETTO DELL'EREDITA' DI ENRICO #BERLINGUER +++ #Latina, arrestato il segretario provincial… - cjmimun : Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Con queste accuse la polizia e la GdF di Latina hanno arrestato il d… -

Ultime Notizie dalla rete : Presunti concorsi

Firenze Post

Il segretario del Pd di Latina Claudio Moscardelli è finito agli arresti domiciliari in un'inchiesta sutruccati nella Regione Lazio. L'accusa è di corruzione e istigazione alla rilevazione del segreto di ufficio. La vicenda riguarda il concorso regionale per l'assegnazione di 23 posti ...11.30falsi, arresto segr. Pd Latina In una vicenda ditruccati, è stato arrestato il segretario provinciale Pd di Latina, Moscardelli. Per lui il Gip ha disposto i domiciliari, per le ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'...Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Con queste accuse la polizia e la Guardia di Finanza di Latina hanno proceduto agli arresti. L'inchiesta su presunti concorsi truccati corruzione segreta ...Il segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, è finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità riscontrate nella procedura ...