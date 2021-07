Piersilvio Berlusconi sulla D’urso: «Quel tipo di infotainment non ha più senso». Cancellati Live, Domenica Live e ridotto Pomeriggio Cinque (Di giovedì 1 luglio 2021) Barbara D'Urso Addio a Live e a Domenica Live, rivoluzione (e riduzione) per Pomeriggio Cinque. Piersilvio Berlusconi l’ha detto a chiare lettere: dopo il Covid, Mediaset non crede più in Quel tipo di infotainment a 360 gradi, un genere che ha avuto in Barbara D’urso la sua massima esponente in Quel di Cologno. Parlando proprio della D’urso e dei cambiamenti della Domenica, l’AD di Mediaset ha spiegato ai ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Barbara D'Urso Addio ae a, rivoluzione (e riduzione) perl’ha detto a chiare lettere: dopo il Covid, Mediaset non crede più india 360 gradi, un genere che ha avuto in Barbarala sua massima esponente indi Cologno. Parlando proprio dellae dei cambiamenti della, l’AD di Mediaset ha spiegato ai ...

