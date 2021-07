Perché la Siria è così importante per la Grecia (Di giovedì 1 luglio 2021) La bandiera greca è tornata a sventolare sull’edificio dell’ambasciata di Atene a Damasco, in Siria. Una mossa in controtendenza rispetto all’approccio adottato da dieci anni a questa parte dall’Unione europea nei confronti del dossier Siriano, ma che si inserisce nel più generale tentativo della Grecia di avere voce in capitolo sul futuro della Siria. Per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 luglio 2021) La bandiera greca è tornata a sventolare sull’edificio dell’ambasciata di Atene a Damasco, in. Una mossa in controtendenza rispetto all’approccio adottato da dieci anni a questa parte dall’Unione europea nei confronti del dossierno, ma che si inserisce nel più generale tentativo delladi avere voce in capitolo sul futuro della. Per InsideOver.

