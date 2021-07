Paul: 'Finalmente ce l'ho fatta. Ma non finisce certo qui...' (Di giovedì 1 luglio 2021) Il sogno si avvera. I Suns, assenti dai playoff nelle ultime 10 stagione, chiudono una cavalcata eccezionale nella postseason e con il successo in gara - 6 allo Staples Center sbarcano alle Finals. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 luglio 2021) Il sogno si avvera. I Suns, assenti dai playoff nelle ultime 10 stagione, chiudono una cavalcata eccezionale nella postseason e con il successo in gara - 6 allo Staples Center sbarcano alle Finals. ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Paul: “Finalmente ce l’ho fatta. Ma non finisce certo qui...” #nba - launizzo : RT @AllMusicItalia: Mentre 'Boca' di Gaia in duetto con Sean Paul ha quasi raggiunto quota 4 milioni di stream, esce finalmente il video uf… - Ste_Gualdoni : RT @MarcoAMunno: Nel corso della sua 16esima stagione Chris Paul conquista finalmente l'accesso alle Finals: in gara 6, ironicamente sul pa… - YBah96 : RT @AroundTheGameIT: Dopo 16 stagioni, CP3 ha finalmente raggiunto le sue prime NBA Finals. Chris Paul in Gara 3, 4 e 5: 19/60 (31.7%) FG,… - carlito73 : RT @AroundTheGameIT: Dopo 16 stagioni, CP3 ha finalmente raggiunto le sue prime NBA Finals. Chris Paul in Gara 3, 4 e 5: 19/60 (31.7%) FG,… -