Non c'erano alterative al lockdown. Lo dice Mario Draghi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Non c'erano alternative alle drastiche restrizioni imposte dai governi - non solo quello italiano - per far fronte alla pandemia. Lo ha detto Mario Draghi, secondo cui la crisi economica innescata dalle misure decise per fermare il virus non ha precedenti è stata una inevitabile conseguenza della politica sanitaria che doveva avere la precedenza su tutto. "La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente. Si è trattato di una recessione causata in gran parte da decisioni prese consapevolmente dai governi. Per prevenire una diffusione catastrofica del virus abbiamo dovuto imporre restrizioni che ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Non c'alternative alle drastiche restrizioni imposte dai governi - non solo quello italiano - per far fronte alla pandemia. Lo ha detto, secondo cui la crisi economica innescata dalle misure decise per fermare il virus non ha precedenti è stata una inevitabile conseguenza della politica sanitaria che doveva avere la precedenza su tutto. "La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente. Si è trattato di una recessione causata in gran parte da decisioni prese consapevolmente dai governi. Per prevenire una diffusione catastrofica del virus abbiamo dovuto imporre restrizioni che ...

Advertising

peppeprovenzano : Importante accordo. Perché rilancia il dialogo sociale dopo le mobilitazioni sindacali. Perché non c’era alcun inga… - MatteoRichetti : E nel programma del Pd dove sono stato eletto io non c’erano i grillini e il governo populista. E questa cosa dei s… - agorarai : 'Lo Stato a Santa Maria Capua Vetere non c'era. Quelle persone erano inermi e consegnate alla tutele dello Stato, n… - AndreaLompio53 : @AlekosPrete @anubi_matt @AUniversale @PBerizzi @Italiantifa @ODNDItalia @SI_sinistra @glsiviero @Monicanpl… - Giu_ggiola : RT @MajestyCatsy: No, RollingStone, non hanno superato i Beatles. Hanno superato gli ascolti su Spotify con 28 mln rispetto ai 24 mln che i… -