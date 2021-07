Musica: La Scala, Maddalena Giacopuzzi al piano per la rassegna 'Il Salotto Musicale' (2) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Il programma, che prende piede dall'impianto del tradizionale recital solistico, si apre con la Sonata in si minore K27 e la Sonata in sol maggiore K125 di Domenico Scarlatti e prosegue con le suggestive ed enigmatiche Waldszenen Op.82 di Robert Schumann; la seconda parte sarà invece focalizzata sul repertorio francese del primo Novecento e in particolare prosegue come un inno al valzer, nelle sue varie forme, attraverso il prezioso La plus que lente di Claude Debussy, il Valse - Caprice in la maggiore Op. 30 n.1 di Gabriel Fauré fino a chiudersi con l'apoteosi coreografica sul tema di Maurice Ravel, La Valse per pianoforte. Il concerto avrà inizio alle ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Il programma, che prende piede dall'impianto del tradizionale recital solistico, si apre con la Sonata in si minore K27 e la Sonata in sol maggiore K125 di Domenico Scarlatti e prosegue con le suggestive ed enigmatiche Waldszenen Op.82 di Robert Schumann; la seconda parte sarà invece focalizzata sul repertorio francese del primo Novecento e in particolare prosegue come un inno al valzer, nelle sue varie forme, attraverso il prezioso La plus que lente di Claude Debussy, il Valse - Caprice in la maggiore Op. 30 n.1 di Gabriel Fauré fino a chiudersi con l'apoteosi coreografica sul tema di Maurice Ravel, La Valse perforte. Il concerto avrà inizio alle ore ...

Advertising

TV7Benevento : Musica: La Scala, Maddalena Giacopuzzi al piano per la rassegna 'Il Salotto Musicale' (2)... - SkyTG24 : Allevi, 'Kiss Me Again' diventa un videoclip interpretato da 2 primi ballerini della Scala - MarcoSalvioni : @LittleLadyTerry @nenalriz Educazione civile che è però condizionale al sole e alla birra. Dai loro un giorno di so… - VanityFairIt : L'arte del compositore e pianista si fonde con i movimenti dei ballerini della Scala Virna Toppi e Gioacchino Stara… - 34Eule : RT @teatroallascala: Dall’11 al 14 luglio i nostri musicisti, artisti del Coro e del Corpo di Ballo portano musica e danza in città in una… -