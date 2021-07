Mr Wrong anticipazioni | EZGI crede che OZGUR voglia chiederle di sposarlo!

(Di giovedì 1 luglio 2021) Una piccola e divertente “incomprensione” animerà le puntate finali di Mr– Lezioni d’Amore. Nell’arco delle prossime settimane, la protagonistaInal (Ozge Gurel)rà infatti che il suo amatoAtasoy (Can Yaman)di sposarlo, ma in realtà tutto sarà frutto di un semplice equivoco… Leggi anche: MRpuntata di venerdì 2 luglio 2021 Mr– Lezioni d’Amore, news:cede a Tolga la proprietà de La Gabbia Lesegnalano che tutto ...

Advertising

redazionetvsoap : #MrWrong #Anticipazioni La #trama di #domani, #2luglio - InformazioneOg : Mr Wrong anticipazioni 1° luglio: Ezgi nella trappola di Serdar #MrWrong #1luglio #Ezgi #Serdar #trappola… - zazoomblog : Mr Wrong anticipazioni oggi 1 luglio: Sevim imbroglia Nevim - #Wrong #anticipazioni #luglio: #Sevim - infoitcultura : Mr Wrong anticipazioni 1° luglio: Ezgi nella trappola di Serdar - zazoomblog : Mr Wrong le anticipazioni del 2 luglio: Ezgi viene denunciata - #Wrong #anticipazioni #luglio: #viene -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong anticipazioni

Leggi anche - > 'Mr',2 luglio: il piano diabolico delle 'suocere' Beautiful,2 luglio: Eric è deluso Leggi anche - > 'Un Posto al Sole',1° luglio: ...TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE "> "Maschile Singolare" racconta l'indipendenza e l'importanza dell'amore (per se stessi) Mrdella prossima puntata della serie turca con Can ...Una piccola e divertente "incomprensione" animerà le puntate finali di Mr Wrong - Lezioni d'Amore. Nell'arco delle prossime settimane, la protagonista ...Ad Una Vita, Padre Anrubia deciderà di incontrare il commissario Mendez per dirgli di conoscere l'identità dell'assassino di Ursula, mentre a Mr. Wrong, Tolga continuerà a tramare contro Ozgur.