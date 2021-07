Marco Travaglio smentisce la sua vita, Beppe Grillo gli ha fatto perdere la testa: crede che i suoi lettori siano beoti? (Di giovedì 1 luglio 2021) Il suo sogno si sgretola e il vecchio amico diventa nemico. Povero Marco Travaglio, un periodo disgraziatissimo per il direttore del fatto Quotidiano, house-organ del contismo più spinto. Il capo ultrà di Giuseppe Conte, infatti, da giorni riversa le sue crisi di nervi in prima pagina, colto da disperazione per il "vaffa" rivolto da Beppe Grillo (il vecchio amico diventato nemico) al suo ultimo pupillo destinato al naufragio politico. E anche oggi, giovedì primo luglio, ecco il Travaglio di bile. Un grande classico, così come è un grande classico di Marco Manetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Il suo sogno si sgretola e il vecchio amico diventa nemico. Povero, un periodo disgraziatissimo per il direttore delQuotidiano, house-organ del contismo più spinto. Il capo ultrà di Giuseppe Conte, infatti, da giorni riversa le sue crisi di nervi in prima pagina, colto da disperazione per il "vaffa" rivolto da(il vecchio amico diventato nemico) al suo ultimo pupillo destinato al naufragio politico. E anche oggi, giovedì primo luglio, ecco ildi bile. Un grande classico, così come è un grande classico diManetta ...

