M5s | Raggi | “Fiduciosa che si riuscirà a ricomporre Grillo e Conte? Sento entrambi | sono due persone che stimo e apprezzo”

Advertising

LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: M5s, Raggi: “Fiduciosa che si riuscirà a ricomporre. Grillo e Conte? Sento entrambi, sono due persone che stimo e appr… - TSankara8 : #Raggi, crisi #M5s, Ponzio Pilato avrebbe da imparare! - fattoquotidiano : M5s, Raggi: “Fiduciosa che si riuscirà a ricomporre. Grillo e Conte? Sento entrambi, sono due persone che stimo e a… - GabrieleEliaCsm : RT @aciapparoni: **FLASH -M5S: Raggi, 'GRILLO E CONTE? SENTO ENTRAMBI, LI STIMO E LI APPREZZO'- FLASH** = ...Poi uno dice che Roma è degrad… - M5S_No_Grazie : RT @EugenioCardi: Dal @TgrRaiLazio del #1luglio: <La @RegioneLazio ha chiesto al Comune di Roma di individuare entro il prossimo 27 luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Raggi

È diventato di fatto un alleato della. Mi ricorda l'operazione Scalfarotto in Puglia: voleva ...per non subire il danno di questa situazione? "Il Pd ha creato un'alleanza di governo con il. ...Roma " "Con lo sgombero dell'insediamento di Monachina prosegue il percorso virtuoso avviato dall'amministrazionecon l'obiettivo concreto di superare il sistema dei campi rom. La chiusura della Monachina segue quella di Shiavonetti, Camping River, Foro Italico e Area F del campo rom di Castel Romano." "Un ...“Sono assolutamente fiduciosa che si riuscirà a ricomporre anche questo periodo. Sento entrambi e sono due persone che stimo e apprezzo. Credo che questo momento di complessità si riuscirà a ricomporr ...C'è un clima di forte attesa in casa 5Stelle dopo lo scontro tra il garante Beppe Grillo e l'ex premier Giuseppe Conte. Pesa la reticenza di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e ...