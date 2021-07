Lucifer sul banco degli imputati, ma Chiara non è stata uccisa da una serie (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l’omicidio di Chiara Gualzetti sono in tanti a puntare il dito contro la serie TV Netflix Lucifer, grande passione dell’assassino. Lucifer – Chiara GualzettiQuello che è accaduto a Monteviglio è sicuramente qualcosa di orribile. La povera Chiara Gualzetti è stata uccisa da un coetaneo ed è forse proprio questo il particolare più agghiacciante dell’intera vicenda. Due vite spezzate, in modo diverso, ma in ogni caso distrutte. Non ci sono parole per descrivere questo tipo di dolore. Eppure i media si affannano a riassumerlo in poche ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l’omicidio diGualzetti sono in tanti a puntare il dito contro laTV Netflix, grande passione dell’assassino.GualzettiQuello che è accaduto a Monteviglio è sicuramente qualcosa di orribile. La poveraGualzetti èda un coetaneo ed è forse proprio questo il particolare più agghiacciante dell’intera vicenda. Due vite spezzate, in modo diverso, ma in ogni caso distrutte. Non ci sono parole per descrivere questo tipo di dolore. Eppure i media si affannano a riassumerlo in poche ...

