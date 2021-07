Lazio, Lotito saluta Lulic: 'Dimostrato amore profondo' (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA - Un saluto social per Senad Lulic . Arrivederci Lazio con un post su Instagram . Nessun omaggio dei tifosi magari un Olimpico strapieno. Il capitano va via in silenzio, con il contratto scaduto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA - Un saluto social per Senad. Arrivedercicon un post su Instagram . Nessun omaggio dei tifosi magari un Olimpico strapieno. Il capitano va via in silenzio, con il contratto scaduto ...

OfficialSSLazio : ?? Il Presidente Lotito: 'Lulic, dieci anni di amore per la Lazio' ?? - AlfredoPedulla : #Basic, accordo totale con la #Lazio. Ora il club di #Lotito aumenterà offerta al #Bordeaux. Il #Napoli è fuori - EspigaFutbol : RT @OfficialSSLazio: ?? Il Presidente Lotito: 'Lulic, dieci anni di amore per la Lazio' ?? - ilArya_ssl : RT @OfficialSSLazio: ?? Il Presidente Lotito: 'Lulic, dieci anni di amore per la Lazio' ?? - discolaccio : RT @OfficialSSLazio: ?? Il Presidente Lotito: 'Lulic, dieci anni di amore per la Lazio' ?? -