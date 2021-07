La triste ‘maturità’ in epoca Covid. Più bocciati nella scuola a distanza (Di giovedì 1 luglio 2021) Son tornato a scuola per un giorno, la scorsa settimana, per assistere ai colloqui di quello che un tempo era l’esame di maturità. Uno scenario, sinceramente, che mi ha intristito non poco: liceo classico, come quello che frequentai io mille anni fa. Interno mattina, caldo soffocante. Mascherine e distanziamento sociale e didattico: durante l’anno ad intermittenza, oggi solo un paio di metri, ma in presenza. Gel, Spray igienizzanti e tanta standardizzazione. Tesine dei ‘maturandi‘ preconfezionate, domande aperte e gretta banalità gretina. Tra “devastazione ambientale“, “cambiamenti climatici” e “pericolo razzismo” si va avanti, in un coacervo di ovvietà radical chic ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Son tornato aper un giorno, la scorsa settimana, per assistere ai colloqui di quello che un tempo era l’esame di maturità. Uno scenario, sinceramente, che mi ha intristito non poco: liceo classico, come quello che frequentai io mille anni fa. Interno mattina, caldo soffocante. Mascherine e distanziamento sociale e didattico: durante l’anno ad intermittenza, oggi solo un paio di metri, ma in presenza. Gel, Spray igienizzanti e tanta standardizzazione. Tesine dei ‘maturandi‘ preconfezionate, domande aperte e gretta banalità gretina. Tra “devastazione ambientale“, “cambiamenti climatici” e “pericolo razzismo” si va avanti, in un coacervo di ovvietà radical chic ...

Advertising

innamoratae : @snowtetebear hai ragione ad essere arrabbiata e triste, io parto dal presupposto che fintanto che non si scriva nu… - girlclumsyaf : La cosa triste è che ho mandato a puttane un voto più alto alla maturità a causa dell'ansia Ormai è andata - Tofunitez : ho predetto il voto di maturità di un mio conoscente e non so se sentirmi fiera o triste visto che probabilmente si… - aura67422491 : È triste, incivile, scoraggiante che in questo nostro Paese tutto debba essere ridotto a tifoseria manichea, a bian… - yoursongt : poi ci sono io che ero triste perché mamma era a lavoro il giorno della mia maturità e non è potuta venire -

Ultime Notizie dalla rete : triste ‘maturità’ La triste ‘maturità’ in epoca Covid. Più bocciati nella scuola a distanza AdHoc News