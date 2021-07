La poesia di Gibran, o era Ibsen… (Di giovedì 1 luglio 2021) Se non si fosse capito ogni occasione è valida per evitare di parlare di COVID-19, tanto là fuori ormai siete tutti espertissimi d’ogni cosa, a poco serve il nostro aiuto. In compenso agogniamo ogni segnalazione che ci può aiutare a trattare temi diversi. Oggi partiamo con una di quelle che ci piacciono sempre tanto, le classiche citazioni improbabili. Manuela difatti ci manda un testo che sta venendo condiviso su svariate bacheche (anche amici miei l’hanno sfruttata) e che gira con almeno due firme diverse. La poesia è questa: Dicono che un fiume prima di gettarsi in mare provi un tremito di paura. Si volta indietro e vede,in un colpo d’occhio,tutto il suo cammino: i ... Leggi su butac (Di giovedì 1 luglio 2021) Se non si fosse capito ogni occasione è valida per evitare di parlare di COVID-19, tanto là fuori ormai siete tutti espertissimi d’ogni cosa, a poco serve il nostro aiuto. In compenso agogniamo ogni segnalazione che ci può aiutare a trattare temi diversi. Oggi partiamo con una di quelle che ci piacciono sempre tanto, le classiche citazioni improbabili. Manuela difatti ci manda un testo che sta venendo condiviso su svariate bacheche (anche amici miei l’hanno sfruttata) e che gira con almeno due firme diverse. Laè questa: Dicono che un fiume prima di gettarsi in mare provi un tremito di paura. Si volta indietro e vede,in un colpo d’occhio,tutto il suo cammino: i ...

La poesia di Gibran, o era Ibsen… Bufale Un Tanto Al Chilo Laura Allegrini: “Una poesia su Beirut e torno in Italia” Laura Allegrini: "Una poesia su Beirut e torno in Italia". Beirut - Finalista a "Napoli Cultural Classic", lascia il Libano dove vive da due anni, e afferma: "Dopo l'esplosione, la situazione precipit ...

