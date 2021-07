I verbali sull’omicidio di Willy Duarte | “Dopo il sesso in auto coi Bianchi | vedemmo il ragazzo a terra”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Io non ho visto nessuno sferrare pugni o tirare calci.circa cinque minuti ricordo che Vittorio (Tondinelli, ndr), Marco e Gabriele (, ndr) tornavano verso l’e a quel punto ricordo che Marco mi diceva di scendere subito insieme alle mie amiche, senza darmi una spiegazione”. È quanto emerge dalla testimonianza di una delle tre ragazze interrogate in merito all’omicidio diMonteiro, ilucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Il racconto delle tre giovani è stato allegati agli atti del processo in corso presso il Tribunale di ...