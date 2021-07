Halo Infinite sarà l’ultimo della saga? Un noto personaggio suggerisce altro (Di giovedì 1 luglio 2021) Halo Infinite, l’atteso nuovo capitolo dell’amata saga videoludica di Chief, esclusiva Xbox (in uscita sia per One quanto per Series X/S e per personal computer con Microsoft Windows), non sarà l’ultimo capitolo della fortunata serie. Halo Infinite non sarà l’ultimo della serieParola di Phil Spencer, numero uno della divisione gaming di Microsoft, che nelle scorse ore è stato protagonista di una bella chiacchierata con IGN USA, ed ha svelato appunto il destino di Halo. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 1 luglio 2021), l’atteso nuovo capitolo dell’amatavideoludica di Chief, esclusiva Xbox (in uscita sia per One quanto per Series X/S e per personal computer con Microsoft Windows), noncapitolofortunata serie.nonserieParola di Phil Spencer, numero unodivisione gaming di Microsoft, che nelle scorse ore è stato protagonista di una bella chiacchierata con IGN USA, ed ha svelato appunto il destino di. ...

