Hakimi, cessione inevitabile? Il cuore dice no, ma le casse... (Di giovedì 1 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - FBiasin : Per ora l'offerta del #Psg per #Hakimi è di 60+bonus, l'#Inter aspetta quella da 70. Insomma, manca poco. C’è un s… - JoyceCorb : Ecco a cosa servivano i soldi della cessione di Hakimi allora - Erminio69642109 : @manu_99a @nicolobarellaIM @farted94 La cessione di Hakimi non è servita alla società solo in quanto 'cash' ma ha s… - nmagstars : Hakimi, cessione inevitabile? I... -