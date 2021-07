Finale degli Europei a Wembley, è scontro tra Uefa e Germania/Ue (Di giovedì 1 luglio 2021) Sulla Finale degli Europei a Wembley, nel Regno Unito, continua lo scontro tra la Uefa e Berlino. “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato” afferma la Uefa in una nota. Immediata la risposta di Berlino “Ritengo che il comportamento della Uefa sia assolutamente irresponsabile” ha detto il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer. “Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali” scrive la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Sulla, nel Regno Unito, continua lotra lae Berlino. “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato” afferma lain una nota. Immediata la risposta di Berlino “Ritengo che il comportamento dellasia assolutamente irresponsabile” ha detto il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer. “Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali” scrive la ...

