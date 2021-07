Euro 2020 | Uefa | “Finale resta a Londra” Ira Germania

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ladi, nonostante i timori legati al diffondersi della variante delta. “Tutte le rimanenti partite deglipei si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi disono in linea con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali”, fa sapere la. “Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali ...

Per vincere a volte non bastano i campioni se non c'è il collettivo e unione di intenti. A pochi giorni dalla clamorosa eliminazione della Francia dall'Europei, i media francesi L'Èquipe e French ...Sono stati designati gli arbitri per i quarti di finale di, in programma sabato 3 luglio. Il match tra Inghilterra e Ucraina , che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma , sarà arbitrato dal tedesco Felix Brych , che in questo Europeo ha già ...La Uefa non cambia idea. L’Europeo prosegue come inizialmente stabilito: semifinali e finali si giocheranno a Wembley, i quarti nelle sedi già decise. Compreso Inghilterra-Ucraina, sabato all’Olimpico ...(Adnkronos) - Mancini avanti a 2,41 per il testa a testa all'Allianz Arena, lo sgambetto di Martinez è a 3,49. Chiesa si candida a un'altra serata ...