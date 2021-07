Cos’ha lasciato al tennis Pete Sampras? (Di giovedì 1 luglio 2021) Il film cult Le iene, di Quentin Tarantino, inizia con un lungo dibattito all’interno di una banda criminale che sta consumando la colazione in un bar, preparandosi a un colpo. Al momento di raccogliere le quote per pagare il conto, Mister Pink (Steve Buscemi) fa partire uno dei lunghi dialoghi tipicamente tarantiniani su questioni non inerenti alla trama del film, ma utili per caratterizzare i personaggi. Mister Pink argomenta a fondo, in modo anche condivisibile, sul perché sia sbagliato lasciare le mance ai camerieri. Nel corso del film si rivelerà il più razionale e il più sveglio di tutta la banda. L’episodio più significativo attraverso il quale Andre Agassi – nella sua ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 1 luglio 2021) Il film cult Le iene, di Quentin Tarantino, inizia con un lungo dibattito all’interno di una banda criminale che sta consumando la colazione in un bar, preparandosi a un colpo. Al momento di raccogliere le quote per pagare il conto, Mister Pink (Steve Buscemi) fa partire uno dei lunghi dialoghi tipicamente tarantiniani su questioni non inerenti alla trama del film, ma utili per caratterizzare i personaggi. Mister Pink argomenta a fondo, in modo anche condivisibile, sul perché sia sbagliato lasciare le mance ai camerieri. Nel corso del film si rivelerà il più razionale e il più sveglio di tutta la banda. L’episodio più significativo attraverso il quale Andre Agassi – nella sua ...

Advertising

LOUXTILY91 : @sunvlouis 'MADONNA BEATA MA CHE CAZZO VUOI? COS'È CHE FACCIO? PIANGO? NON POSSO?!È DA TRE ANNI, TRE ANNI CHE CI ST… - Masseyxxxx : @vcohen082 Direi che tuo marito non si è accorto cos'è che ha lasciato.... - MCastrati : RT @moankoa: MADONNA BEATA MA CHE CAZZO VUOI DIMMI QUAL È IL PROBLEMA COS’È CHE FACCIO PIANGO NON POSSO E TRE ANNI TRE ANNI CHE CI STAVO AS… - spaceodditv : RT @dekadanze: madonna beata ma che cazzo vuoi dimmi qual è il problema cos'è che faccio piango non posso erano tre anni tre anni che ci st… - dekadanze : madonna beata ma che cazzo vuoi dimmi qual è il problema cos'è che faccio piango non posso erano tre anni tre anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’ha lasciato Formare al digitale nelle scuole: così ragazzi e insegnanti imparano insieme Agenda Digitale