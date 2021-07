Cashback sospeso, ecco quando ripartirà (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Cashback e il superCashback, il rimborso da 1.500 euro per acquisti con carte ai primi 100 mila aderenti al programma che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, saranno sospesi per il secondo semestre del 2021. Riprenderanno nel primo semestre del 2022. Lo prevede il dl Lavoro approvato dal Cdm. Sul Cashback si è mostrato critico il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dal momento che l'iniziativa rischia «di favorire le famiglie più ricche». Le risorse così risparmiate (1,5 miliardi) serviranno ora piuttosto per un fondo a riforma degli ammortizzatori sociali. In Consiglio dei Ministri il premier Draghi ha spiegato le ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Ile il super, il rimborso da 1.500 euro per acquisti con carte ai primi 100 mila aderenti al programma che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, saranno sospesi per il secondo semestre del 2021. Riprenderanno nel primo semestre del 2022. Lo prevede il dl Lavoro approvato dal Cdm. Sulsi è mostrato critico il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dal momento che l'iniziativa rischia «di favorire le famiglie più ricche». Le risorse così risparmiate (1,5 miliardi) serviranno ora piuttosto per un fondo a riforma degli ammortizzatori sociali. In Consiglio dei Ministri il premier Draghi ha spiegato le ...

