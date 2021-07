Calciomercato Juventus | bomber dalla Serie A | Ipotesi di scambio

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, Dybala rinnova? L'annuncio di Nedved - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: nuovo addio a Trezeguet: David Trezeguet saluta nuovamente la Juventus. Da ieri,...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... 'Cari tifosi juventini, vi voglio salutare e ringraziare per il supporto e l'affetto che mi avete dimostrato dal primo all'ultimo giorno in cui ho rappresentato i colori della. Ora è venuto ...E' partito ufficialmente ile per lasta arrivando il momento di mettere a segno i primi colpi. Massimiliano Allegri attende con ansia i calciatori che saranno i rinforzi per la squadra che il prossimo ...Ora è ufficiale: l’ex allenatore dell’Avellino Walter Novellino è il nuovo tecnico della Juve Stabia. Di seguito il comunicato delle Vespe in cui si annuncia anche lo staff tecnico: con lui anche l’ir ...Il ct azzurro: ''Insieme alla Francia sono forse la squadra migliore del mondo''. Chiellini: ''Pronti a fermare Lukaku senza snaturarci'' ...