Ascolti Tv 30 giugno 2021 | Temptation Island col vento in poppa In crescita In Onda Crolla Rai1 senza calcio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 335.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai 1 Reazione a catena 3.443.000 (25,2%). Su Canale 5 Caduta libera 1.788.000 (13,7%). In secserata su Rai 3 ...

Tv ierie mercoledì 302021. In prima serata su Canale 5 Temptation Island, prima puntata ha conquistato una media di 3.194.000 telespettatori pari al 21% di share. Secondo posto per Chi ...... vita privata e vita sentimentale Luciano Punzo, alcune curiosità Riparte con la puntata di martedì 302021 , una nuova entusiasmante stagione del programma record di, Temptation ...Ieri, mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 esordio vincente per Temptation Island, programma leader della serata con 3.194.000 telespettatori e il 21% di share (che sale al 25.2 ...Temptation Island 2021: i momenti più trash della prima puntata del docu- reality condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su canale 5.