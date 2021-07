(Di giovedì 1 luglio 2021) Il pubblico lo chiede a gran voce, il direttore di Rai1 non vede l’ora.apre uno spiraglio importante perma prima bisogna attendere le nomine in Rai. Come noto, è imminente il cambio dei vertici a Viale Mazzini. Intervistato dal settimanale Oggi,spiega nel dettaglio la sua posizione, oltre a sottolineare la gioia per il grande affetto dei telespettatori. L’attesa per le nomine e i cambiamenti in Rai “Non è tanto il tempo a essere il problema: ricordo che il primo Festival iniziai a prepararlo a settembre. Dopo due anni disaprei comunque dove mettere le mani. Si ...

Advertising

bubinoblog : AMADEUS A SANREMO 2022? 'SONO CONTENTO CHE LA GENTE MI VOGLIA. NE STIAMO PARLANDO...' - Angela_akz : RT @cheTVfa: ?? #Amadeus: '#Sanremo? Si tratta di capire i cambiamenti che ci saranno all'interno della Rai [...] Io mi sono sempre trovato… - raspa90 : RT @cheTVfa: ?? #Amadeus: '#Sanremo? Si tratta di capire i cambiamenti che ci saranno all'interno della Rai [...] Io mi sono sempre trovato… - Tvottiano : @famigliasimpson @AgoCannella @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @argento_tw @enrick81 @MiChiamoFranco @Federic01996… - vale_851277934 : RT @cheTVfa: ?? #Amadeus: '#Sanremo? Si tratta di capire i cambiamenti che ci saranno all'interno della Rai [...] Io mi sono sempre trovato… -

Ultime Notizie dalla rete : AMADEUS SANREMO

Per quanto riguarda il Festival diinvece, l'unica cosa certa è per ora la data: tornerà ..., conduttore delle due passate edizioni, aveva smentito di voler continuare per un terzo anno. ...... "Per me è la cipolla" , portò il conduttore dei Festival di2020 e 2021 a redarguire Pedro ... "Per me è la cipolla", rispose Pedro, edsi arrabbiò. Subito sedato da Valti che, ...Sarà una stagione televisiva con tante conferme e qualche novità, quella annunciata alla presentazione dei palinsesti della Rai ...TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa di Arena '60 '70 '80, due serate-evento di Rai 1 condotte da Amadeus.