Wimbledon 2021, Serena Williams: “Ho il cuore spezzato” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Avevo il cuore spezzato dovendo arrendermi. Il mio affetto e la mia gratitudine vanno ai tifosi e alla squadra che rendono così speciale essere sul campo centrale. Sentire l’enorme calore e il sostegno del pubblico di casa oggi quando sono entrata in campo e quando sono uscita mi ha toccato immensamente”. Lo ha scritto su Instagram, senza nascondere la delusione, la 39enne Serena Williams, che ieri ha dovuto lasciare il torneo di Wimbledon per un problema alla gamba destra. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Avevo ildovendo arrendermi. Il mio affetto e la mia gratitudine vanno ai tifosi e alla squadra che rendono così speciale essere sul campo centrale. Sentire l’enorme calore e il sostegno del pubblico di casa oggi quando sono entrata in campo e quando sono uscita mi ha toccato immensamente”. Lo ha scritto su Instagram, senza nascondere la delusione, la 39enne, che ieri ha dovuto lasciare il torneo diper un problema alla gamba destra. SportFace.

