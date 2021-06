Advertising

gianpet1 : RT @MediasetTgcom24: Venezia 78, assegnato a Jamie Lee Curtis il Leone d'Oro alla Carriera #jamieleecurtis - MediasetTgcom24 : Venezia 78, assegnato a Jamie Lee Curtis il Leone d'Oro alla Carriera #jamieleecurtis -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia assegnato

TGCOM

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di, che ha accolto la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera. La consegna del riconoscimento è prevista per l'8 settembre nella ...... per Verona, mercoledì 21 a Bardolino, in Villa Carrara Bottagisio; per, venerdì 23 nell'... Durante la serata finale regionale a Rovigo saràanche un Premio del Pubblico. Informazioni ...Durante Venezia 78 sarà assegnato un premio speciale alla carriera ad un’attrice iconica americana, conosciuta soprattutto per i suo ruoli nei film horror: stiamo parlando di Jamie Lee Curtis. Il ...Jamie Lee Curtis riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, a settembre.