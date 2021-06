Terrore sul Mar Rosso, mentre fa parapendio, uno squalo esce dall'acqua e gli morde un piede (Di mercoledì 30 giugno 2021) Terrore sul Mar Rosso mentre fa parapendio un uomo di 37 anni, uno squalo esce dall'acqua e gli morde un piede. L'uomo è stato trasportato in ospedale con gravi ferite . Pochi giorni dopo una barca è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021)sul Marfaun uomo di 37 anni, unoe gliun. L'uomo è stato trasportato in ospedale con gravi ferite . Pochi giorni dopo una barca è ...

Advertising

Errorigiudiziar : “Tornato libero, avevo il terrore di ritrovarmi solo in ascensore con una donna; se vedevo arrivare una ragazza sul… - infoitsport : Milan, terrore per Franck Kessie: se ne va a parametro zero? Stallo sul rinnovo, la big inglese all'angolo - Pianetablunews : Gli incubi dei bambini sono popolati di “mostri” sotto al letto, ma sono in tantissimi, anche fra i “grandi”, a tem… - WeWillWin62 : @osamundR Quest'uomo è ondivago. O parla in funzione dei bonifici: se arrivano mette terrore, se non arrivano getta… - Mariland1 : RT @Errorigiudiziar: “Tornato libero, avevo il terrore di ritrovarmi solo in ascensore con una donna; se vedevo arrivare una ragazza sul mi… -