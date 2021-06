Temptation Island, lo sfogo di Federico lascia Floriana in lacrime: “Torna con la tua ex” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Primo pinnettu per Floriana a Temptation Island. Le dichiarazioni del suo fidanzato Federico l’hanno lasciata sgomenta e in lacrime. Il confessionale di Federico prima di entrare ufficialmente nel villaggio dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 30 giugno 2021) Primo pinnettu per. Le dichiarazioni del suo fidanzatol’hannota sgomenta e in. Il confessionale diprima di entrare ufficialmente nel villaggio dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

